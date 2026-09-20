Un hombre de 34 años fue detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal, luego de que presuntamente le encontraran un envoltorio con 14.27 gramos de una sustancia granulada, en calles del fraccionamiento Periodistas.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia sobre la calle Linotipistas, cerca del cruce con Reporteros, cuando observaron a un sujeto manipulando la chapa de la puerta de un vehículo estacionado.

Al notar la presencia de la unidad policial, el individuo se apartó del automóvil y echó a correr. Los uniformados le ordenaron detenerse mediante los comandos de la patrulla, pero continuó la huida hasta que fue alcanzado metros adelante.

El hombre se identificó como Miguel “N”, de 34 años. De acuerdo con la corporación, ante su actitud evasiva los agentes solicitaron autorización para efectuarle una inspección corporal, a la cual accedió voluntariamente.

Durante la revisión sacó de la bolsa delantera de su pantalón un envoltorio de plástico transparente que contenía una sustancia granulada al tacto, con un peso aproximado de 14.27 gramos.

Miguel “N” fue detenido y posteriormente trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica y continuarán las investigaciones correspondientes.