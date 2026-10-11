Un hombre originario de Sonora terminó detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que intentara escapar al detectar la presencia de los uniformados en calles del fraccionamiento Loma Bonita, al sur de la ciudad de Aguascalientes. Entre sus pertenencias llevaba un envoltorio con aproximadamente 16 gramos de una sustancia con características similares al cristal.

El detenido fue identificado como Eduardo “N”, de 40 años de edad, quien llamó la atención de los oficiales cuando realizaban labores de vigilancia sobre la calle Héroes de Chapultepec, en el cruce con Artículo 123.

De acuerdo con la información policial, el sujeto adoptó una actitud evasiva al observar a los agentes y enseguida emprendió la huida corriendo, lo que provocó una persecución que terminó metros adelante, cuando los uniformados consiguieron darle alcance.

Durante una revisión corporal, los policías encontraron entre sus pertenencias una bolsa con sustancia granulada, aparentemente droga sintética conocida como cristal, cuyo peso aproximado fue de 16 gramos.

Eduardo fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común junto con la sustancia decomisada, para que se determine su situación jurídica.