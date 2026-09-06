La responsabilidad social, el humanismo, la solidaridad y la empatía están presentes en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), al poner el conocimiento, la investigación y la formación profesional al servicio de las necesidades sociales, señaló su rector, Juan Carlos Arredondo Hernández, durante la inauguración de la 31.ª Feria Universitaria.

En su mensaje, destacó que la Universidad busca mantener una relación cercana con la sociedad y colocar a las personas en el centro de su quehacer. Estos principios, afirmó, se reflejan en la celebración, que abre las puertas de Ciudad Universitaria a estudiantes, familias, aspirantes, egresados y visitantes.

Tras los años de pandemia, periodo en el que la actividad tuvo que trasladarse temporalmente al ámbito virtual, el encuentro retomó su modalidad presencial y el año pasado registró alrededor de 43 mil visitantes, resaltó.

Arredondo Hernández también destacó que la Universidad impulsa la campaña «Ningún Gallo se queda atrás», cuyo objetivo es reunir recursos para apoyar durante un semestre a 31 estudiantes foráneos que atraviesan dificultades económicas, cifra alusiva a las 31 ediciones de la Feria.

Durante el acto inaugural, el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, quien asistió en representación de la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, reconoció a la Universidad Autónoma de Aguascalientes como una institución que contribuye al desarrollo educativo de la entidad.

En la ceremonia también fueron reconocidos Dorian Javier Ortiz Placencia, responsable del cartel oficial y de la imagen de la 31.ª Feria Universitaria, y Joaquín Marín Cadena, estudiante de Comunicación e Información y ganador del concurso «Mi voz en la Feria Universitaria 2026», certamen en el que participaron 73 personas.