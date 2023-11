Dice el doctor Alfonso Pérez Romo en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la lengua, que “La educación es el único camino que conduce a la verdadera humanidad y a la sabiduría, y al decir esto no me refiero solamente a lo que ocurre en la escuela o la universidad. Hablo del complejo proceso que comienza en el hogar, en el seno familiar, y prosigue después, primero en la escolaridad, que nos convierte en ciudadanos preparados para participar en el interés colectivo y en el desarrollo general, y más tarde, en una tercera etapa, lejos ya de las aulas, cuando tendremos que seguir creciendo, aprendiendo y adaptándonos a un mundo que cambia cada día. Si se falla en alguna de estas etapas, el proceso se trastorna, y afecta a las sociedades enteras”.

El pediatra recordó un libro leído hace muchos años, Fatefull beauty, de Douglas Mao, que evoca aquel momento de la vida; el más inocente y tierno. Aquella primera experiencia formativa, en que todo es experiencia sensorial. Otro libro, ensayos sobre feminismo, arte y ciencia, de Siri Hustvedt: “Un niño participa en un tira y afloja, música gestual y táctil con su madre. El bebé tiene proto conversaciones, una relación pre reflexiva, pre conceptual y corporeizada con otro individuo, aunque no es reflexivamente consciente de lo mismo… Estas primeras interacciones son cruciales para el desarrollo del cerebro, que se va desarrollando después del nacimiento, pero también para los sistemas sensoriales”.

Por su parte Douglas Mao afirma que “las neuronas nunca olvidan. Lo que quedó impreso en el niño los primeros años cruciales, determinará totalmente lo que será el desarrollo de la personalidad durante los primeros años. El hombre es lo que de niño ha sido”.

En síntesis, y tomando en cuenta lo anterior, aquellos niños que en su más tierna niñez, ven las primeras luces en ambientes insanos, lastimados por la violencia, la pobreza y la ignorancia, “acaban siendo sujetos antisociales, problemáticos permanentes, insolidarios, inadaptados, o de plano drogadictos o criminales”. Esto, a su vez, implica una descomposición del tejido social. El cuerpo humano, su funcionamiento, su malfuncionamiento, las afectaciones, los cánceres. “Analógicamente en las sociedades humanas también puede darse el mismo proceso canceroso. Un trastorno que acontece en un pequeño entorno familiar, en un barrio marginal al que damos insuficiente importancia por sentirlo ajeno y lejano es capaz de producir los más catastróficos efectos en sociedades enteras. Ignorar la importancia de esta primera etapa de la educación humana, puede ser sin duda una de las causas que desembocan en sociedades anárquicas, profundamente desiguales, desacralizadas, rapaces, criminales, y con gobiernos irresponsables e ignorantes. La segunda etapa de la educación, la escolarizada… me ha deparado por lo menos la reflexión sobre tres experiencias importantes: la primera de ellas” cundo concluyó su rectoría, fue invitado a pertenecer al consejo directivo de la universidad politécnica. En una ocasión, en el contexto de una reunión, un directivo de una industria automotriz dijo “estamos satisfechos con la preparación técnica que les dan a sus egresados. Se adaptan bien a nuestras rutinas de trabajo, y las cumplen con habilidad y acierto, pero no saben lo que piensan, lo que quieren. No saben escribir bien, su lenguaje es pobrísimo, y también descuidan su propia presentación… La educación no consiste solamente en comunicar información y habilidades, sino en enseñar a pensar, a discriminar, a debatir, a expresarse correctamente y a escribir bien, a aprovechar la enorme riqueza de la lengua, herramienta que puede permitir al hombre caminar y abrirse paso por la vida”.

El doctor recordó que en el medioevo la educación comenzaba con el dominio de la lengua, gramática, retórica… y sólo cuando se alcanzaba este objetivo, se procedía al estudio de las ciencias naturales. Entonces lanzó un chascarrillo: comprendió que cuando se decía que la edad media fue una edad oscura, era porque no se contaba con luz eléctrica, y no porque los habitantes de este tiempo fueran ignorantes.

La segunda experiencia que le dio su relación con el sistema educativo fue la convicción de que las artes constituyen un “instrumento para desarrollar las facultades del sistema sensorial humano interno, la memoria, la fantasía, la creatividad, la intuición, la emotividad… es decir, la estimulación integral de nuestros dos hemisferios cerebrales”. A partir de su propia experiencia, y de la observación de las personas participando en actividades artísticas, llegó a la conclusión de que “una educación digna de ese nombre nos debería capacitar para entender que todos los conocimientos que hemos ido fragmentando por razones prácticas, forman un sólo bagaje que está fuertemente unido e interactivo en la realidad”.

A esto último me referí en una entrega anterior cuando hablé de la posibilidad, y sólo eso, de que el doctor estuviera de acuerdo con los discutidos libros de texto gratuito en la fusión de matemáticas con temas concretos.