La introducción del huevo mexicano mediante contrabando a Estados Unidos podría incidir en incremento del precio del producto en el país, lo cual debe ser revisado por las autoridades, consideró el titular de Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Aguascalientes, José de Jesús Guzmán de Alba.

Tras advertir que no se tiene desabasto a nivel nacional que pueda encarecer su precio al público, señaló que las autoridades mexicanas deben fortalecer la vigilancia en las fronteras para evitar que esta posibilidad se presente.

Mencionó que ante las versiones de esta posibilidad, las autoridades reguladoras deben reforzar sus actividades y evitar hacer pronunciamientos que resultan inadecuados como el hecho de que el clima afecte a la producción.

Manifestó que el comportamiento del precio del huevo se centra en la ley de la oferta y la demanda, ante la escasez generada por el sacrificio de más de 600 millones de aves a causa de la gripe aviar que impactó significativamente la producción en los Estados Unidos.

Por el contrario, México no enfrentó una afectación severa en las granjas avícolas donde se produce el huevo de mesa y las autoridades deben regular que no se presenten abusos.

“Pegó muy fuerte en Estados Unidos, por eso está el encarecimiento, pero en México está caro, aun sin escasez”.

Señaló que las medidas de protección para evitar la propagación de la enfermedad en la entidad continúan con mucha disciplina en los centros de producción y afortunadamente Aguascalientes se mantiene libre de enfermedades en aves de crianza.

Guzmán de Alba manifestó que estas actividades de prevención son prioritarias para garantizar la producción local, así como la autosuficiencia que caracteriza al estado como uno de los principales productores avícolas en el país.