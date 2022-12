Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Guardia Nacional (GN) cometió abuso de la fuerza por parte de sus elementos al disparar al vehículo en donde viajaban un grupo de universitarios, lo que provocó la muerte del estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel.

Los hechos se reportaron el pasado 27 de abril, en Irapuato, Guanajuato, cuando la víctima se encontraba conviviendo con otros compañeros en un terreno cercano a la Universidad de Guanajuato en la que estudian.

Al momento de retirarse en sus vehículos, refiere la 80VG/2022 de la CNDH, arribaron de manera intempestiva elementos de la GN, quienes descendieron de su unidad y comenzaron a disparar en contra de los jóvenes.

En una audiencia ante un Juzgado Oral, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que el proyectil penetró en el medallón, pegó en un asiento y se fraccionó en dos partes, una impactó el cráneo de Ángel Yael y la otra, el hombro de la estudiante Edith Alejandra.

Según las declaraciones de testigos, entre ellos elementos de la GN y estudiantes, el inculpado bajó de su unidad, se postró al frente de la camioneta donde iban los jóvenes y en posición de disparo accionó su arma a pesar de los gritos del capitán a cargo del convoy de no hacerlo.

Ese día, los agentes de la Guardia realizaban un operativo en la comunidad conocida como ex Hacienda de Copal, donde se encontraban varios estudiantes a bordo de vehículos.

Al ver a los federales, los jóvenes se subieron a sus automóviles para irse del lugar; sin embargo, la camioneta donde viajaba Ángel Yael se quedó atrás, precisamente por donde llegó la primera unidad de la Guardia derivando que uno de los elementos bajara y disparara contra la camioneta.

La CNDH inició una investigación bajo el número de expediente CNDH/2/2022/3962/VG, en la que obtuvo los informes de la GN, entre otros documentos, así como aportaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, FGE, FGR y SEDENA, cuya valoración fue objeto de análisis.

«(Hubo) uso excesivo de la fuerza que derivó en violaciones al derecho a la vida de V1 y a la integridad personal de V2, V3 y V4», estableció la CNDH.

La CNDH planteó la reparación integral del daño a las víctimas y las formas de dar cumplimiento.

El documento, enviado a la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, pidió la restitución, indemnización y rehabilitación y, por otra, medidas de alcance general, como medidas de satisfacción y garantías sobre la no repetición.

Al menos dos elementos de la GN fueron señalados por realizar los disparos.