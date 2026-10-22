El huachicol fiscal podría representar alrededor del 30% del mercado de combustibles en México, aunque su participación habría disminuido en los últimos meses debido a las acciones de las autoridades contra esta actividad ilícita, afirmó Enrique Félix Robledo, presidente nacional de Onexpo.

Durante su participación en la 2ª Cumbre Empresarial del Sector Gasolinero 2026, celebrada en Aguascalientes, señaló que los empresarios del ramo han observado un incremento en las ventas de las estaciones de servicio que operan legalmente, lo que atribuyó a la reducción del comercio irregular de combustibles.

Explicó que el huachicol fiscal constituye uno de los principales problemas que enfrenta el sector, debido a que permite comercializar combustible a precios inferiores a los de las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales y regulatorias.

Reconoció que las autoridades han intensificado los operativos contra esta práctica durante el último año, con acciones focalizadas en las distintas regiones donde se presenta el problema. Añadió que Onexpo ha planteado a las autoridades la necesidad de mantener estas medidas, debido a que la comercialización ilegal genera distorsiones en el mercado y afecta a los establecimientos que cumplen con la legislación.

Respecto a las presiones o amenazas contra empresarios gasolineros para que comercialicen combustible de procedencia irregular, indicó que no cuenta con información suficiente para explicar cómo ocurren estos casos, aunque reconoció que existen situaciones de ese tipo.

También se refirió a las propuestas regulatorias relacionadas con los pagos electrónicos, las nuevas disposiciones fiscales y los acuerdos para mantener los precios de los combustibles. Sobre la llamada Ley de Economía Digital, sostuvo que la transición hacia los pagos electrónicos debe considerar las condiciones de los consumidores y evitar que se prohíban otras formas de pago.