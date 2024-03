Fernanda Carapia Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- «Las fauces de la delincuencia se asoman y te escupen en la cara y no sabes qué hacer», así empieza el relato de Jaime Barrera.

El periodista, quien fue privado de su libertad el lunes a las 14:00 horas, al salir de su programa radiofónico, señaló que lo ocurrido fue una especie de advertencia, pues sus captores nunca pidieron rescate.

«Fue una especie de advertencia, de lo que escribo, de lo que digo, supongo que viene por ahí. Me lo dijeron», externó el comunicador en una entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Destacó que uno de los reclamos fue por lo que escribe y le cuestionaban sobre quién lo mandaba, por lo que lo calificó como un acto de intimidación.

Aunque fue liberado la madrugada de hoy, Barrera reveló que hubo intimidación y amenazas.

«Quedan advertencias ‘hoy te vas, pero sabemos donde vives, donde estás, tu familia’, es algo complejo’.

Barrera relató que en el momento que lo bajaron de su vehículo, lo acostaron en el asiento trasero y no podía ver a dónde iba.

«Estuve en cautiverio, con los ojos vendados, las manos atadas, hincado en un sitio donde no veía, con un poco de agua, me decían que si quería cenar algo, pero no te da hambre».

Reveló que, además, recibió tablazos.

Luego, relató, lo llevaron a otro lugar y lo dejaron en el ingreso del Municipio de Magdalena, donde pidió ayuda a las autoridades.

Reiteró que va a solicitar el protocolo de protección a periodistas y espera regresar a sus espacios noticiosos el próximo lunes.

Barrera ya ha dado entrevistas a otros medios relatando lo que vivió las últimas 34 horas.