A partir de hoy y hasta el 24 de enero estarán vigentes restricciones en todo el estado aplicables a diversos lugares y establecimientos debido al alza de contagios de COVID-19.

De acuerdo al decreto publicado el 10 de Enero en el Periódico Oficial del Estado y a fin de frenar las cadenas de contagio del COVID, desde este jueves 13 de enero entran en vigor las siguientes medidas a lo largo del estado y con respaldo de los once ayuntamientos:

• Suspensión total de eventos o fiestas sociales en vía pública, espectáculos en espacios abiertos o cerrados, fiestas patronales y visitas a panteones.

• Establecimientos como bares, cantinas, centros nocturnos, salones de fiestas o eventos y tiendas de conveniencia deberán cumplir con una reducción del aforo al 50% y cerrar a las 22:59 horas.

• En espacios de uso común, parques, jardines, plazas, mercados, centrales de abastos y tianguis deberá de haber un aforo del 50 por ciento, en cambio en licencias comerciales que no sean actividades esenciales debe de haber un control de acceso y reducción de aforo, esto aplica también para gimnasios y prestadores de servicios.

• Centros comerciales restringirán el acceso a solo una persona por grupo o familia a realizar compras -salvo que alguna requiera asistencia especial podrá ser acompañado por una persona-, y estará prohibido el acceso para menores de 15 años.

• La velación para personas con muerte no relacionada a COVID será máximo de 4 horas y el aforo reducido a 20 personas.

El decreto prevé amonestaciones, multas, clausura temporal o definitiva de manera parcial o total y hasta el arresto por 36 horas para establecimientos y/o personas que incumplan con estas medidas. (Samuel Zárate- El Heraldo Digital)

