Prácticamente durante toda la madrugada de este viernes y gran parte del día, la lluvia se hizo presente en todo el estado, siendo mucho más intensa en la capital, que recibió una precipitación constante que causó estragos en diferentes puntos.

Las inundaciones no se hicieron esperar y el caos dominó en Aguascalientes debido al clima. Ante esta situación, desde temprana hora, los Rieleros anunciaron que, en conjunto con la Liga Mexicana de Béisbol, decidieron suspender el primer partido de la serie ante los Algodoneros de Unión Laguna, que estaba pactado para las 19:30 horas.

Esto se debió a los estragos y a que los pronósticos no eran nada positivos para poder jugar béisbol por la noche. Este sábado se llevará a cabo una doble cartelera, arrancando a las 17:30 horas, con la esperanza de que la lluvia permita disputar ambos encuentros sin ningún contratiempo.

Para los aficionados que tenían boleto para el primer partido de la serie, podrán canjearlo para asistir este sábado en la taquilla del Parque Alberto Romo Chávez desde las diez de la mañana. Aunque el pronóstico del clima indica que seguirán las lluvias, se espera que se pueda jugar, ya que es la penúltima serie de la temporada regular y los Rieleros siguen peleando no solo por entrar a los playoffs, sino también por escalar algunas posiciones en el standing del norte.