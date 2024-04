Hoteles de Aguascalientes aún cuentan con disponibilidad para la Feria de San Marcos

Aún hay habitaciones disponibles para la Feria Nacional de San Marcos, afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, Roberto Ramírez Chávez, quien detalló que se vislumbra un panorama de oportunidades para aquellos que buscan sumergirse en esta fiesta.

Ramírez Chávez destacó que este año se percibe una relativa calma en comparación con ediciones anteriores, aunque el motivo preciso de esta situación aún permanece en el ámbito de la especulación. «Está más tranquilo que el año pasado, no sabemos por qué, si es federal, por la economía o no sé, pero sí, sí está más tranquilo que el año pasado», comentó.

En cuanto al estado actual de las reservaciones, informó que para este primer fin de semana de la feria las cifras rondan aproximadamente el 65%, dejando un margen significativo de inventario disponible para su venta.

Al abordar la ocupación para los próximos fines de semana, especialmente durante las fechas clave de la verbena, señaló que el fin de semana del 25, 26 y 27 de abril ya registra un lleno total en todos los hoteles. Sin embargo, para los demás fines de semana, la ocupación oscila entre un 40 y un 50%, con precios que, según destacó, no se consideran desorbitados. Incluso mencionó el caso de una suite en un hotel al sur de la ciudad, cuyo precio de 50 mil pesos se traduce en una tarifa razonable si se divide entre las ocho personas que pueden alojarse en ella.

En cuanto a la percepción sobre los precios durante la feria, Ramírez afirmó que no se han disparado de manera excesiva. «No, para nada. Ahorita más o menos la tarifa promedio que tenemos es como por persona como de 1,850 por persona, es la tarifa de feria promedio», aseguró.

Respecto al ánimo del gremio hotelero, Ramírez Chávez expresó optimismo y confianza en que aún hay margen para que más personas se animen a participar en la feria, incluso a última hora.