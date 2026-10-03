El Festival de Calaveras, en su edición 2026, y la temporada taurina representan la principal expectativa del sector hotelero de Aguascalientes para recuperar los niveles de ocupación durante el último trimestre del año, luego de un septiembre con baja actividad, informó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, Francisco Javier Mendoza López.

El dirigente hotelero destacó que el anuncio anticipado de los carteles taurinos permitirá al sector promover con mayor antelación la oferta de habitaciones entre visitantes de otras entidades. Explicó que, históricamente, el último trimestre del año presenta un mejor comportamiento para la hotelería, por lo que la realización de eventos durante octubre, noviembre y diciembre será determinante para elevar la demanda de habitaciones.

El empresario recordó que el cierre del año suele favorecer la actividad turística en Aguascalientes y consideró que la planeación anticipada de la temporada taurina permitirá al sector aprovechar con mayor eficacia la llegada de visitantes. Apuntó que la expectativa también está relacionada con el Festival de Calaveras, uno de los principales eventos de la temporada de otoño en el Estado, cuya programación puede generar una mayor demanda de hospedaje conforme se acerquen las fechas de realización.

Señaló que la anticipación en la organización y difusión de los eventos resulta relevante para los hoteles, debido a que les permite diseñar estrategias de promoción y captar reservaciones con mayor antelación.

Mendoza López confió en que los eventos programados para los últimos meses del año permitan revertir los bajos niveles de actividad registrados en septiembre y mejorar la ocupación de los establecimientos de hospedaje en Aguascalientes.