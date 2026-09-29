El sector hotelero de Aguascalientes mantiene expectativas de recuperar parte de la actividad durante el último trimestre del año, luego de enfrentar un septiembre con niveles reducidos de ocupación, informó Francisco Javier Mendoza López, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes.

El representante de la AMHMA señaló que octubre, noviembre y diciembre representan una oportunidad para mejorar los indicadores del sector, debido a la realización de eventos que pueden generar una mayor llegada de visitantes y demanda de habitaciones. Entre ellos mencionó un evento nacional de la Cruz Roja Mexicana, que se llevará a cabo en la entidad y que, de acuerdo con sus expectativas, contribuirá a incrementar la ocupación hotelera. También destacó la realización de un evento deportivo de esgrima en diciembre, que representará otra fuente de visitantes y demanda de hospedaje.

Agregó que diciembre suele presentar una dinámica distinta debido al incremento de reuniones, posadas y actividades de fin de año, además de la disponibilidad de recursos derivada del pago de aguinaldos. Consideró que estos eventos son importantes para compensar los periodos de baja actividad que enfrenta la hotelería a lo largo del año. Sin embargo, planteó que para obtener mejores resultados es necesario que las actividades con potencial turístico sean anunciadas y promovidas con suficiente anticipación.

Señaló que el comportamiento del sector también está relacionado con la situación económica de las familias, debido a que cuando existe menor disponibilidad de recursos, uno de los primeros gastos que suelen reducirse son los relacionados con viajes, hospedaje y restaurantes. En este contexto, los hoteleros esperan que el último trimestre permita incrementar gradualmente la ocupación y cerrar el año con mejores resultados respecto a los meses de menor movimiento.