Repuntan los niveles de ocupación del sector hotelero en el estado en un 24% en lo que va de julio, un 7% más comparado con el mes pasado, reconoció la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, Gloria Romo Cuesta, quien detalló que trabajan de la mano con las autoridades estatales y municipales a fin de promover el turismo ante la ‘Nueva Normalidad’.

Afirmó que gracias a que recientemente se desarrolló un evento denominado Rally La Congoja que generó 63 cuartos-noche, ello ayudó a que se incrementaran un poco los números que en junio se ubicaron en un 17% y a la fecha se encuentran en 24 puntos porcentuales. Sin embargo, dijo que la perspectiva sigue muy por debajo de lo que se tuvo en el año 2019 y lo que actualmente les preocupa es la tarifa promedio por cuarto de hotel, la cual se ubica en 780 pesos que está muy abajo.

Destacó que a la fecha ya no ha habido más desincorporaciones en la plantilla laboral de los hoteles que han vuelto a abrir tras la suspensión de actividades durante abril y mayo pasado. Recordó que antes de la pandemia había 2 mil 300 personas fijas más los empleados temporales. Sin embargo, con la reapertura de hoteles, sólo 1,750 pudieron regresar a laborar y el 25% ya no fue recontratado.

En cuanto a la reapertura de hoteles, indicó que en julio reabrieron dos: Antigua Casa Alameda y One Industrial. Mientras que en agosto reabrirán 4: Marriot, Hyatt, Quinta Real y Real Plaza Aguascalientes.