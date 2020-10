La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes se solidariza ante la decisión que ha tomado el Gobierno del Estado sobre el Festival de Calaveras. Su presidenta, Gloria Romo Cuesta, afirmó que es una decisión compleja para los hoteles y el impacto económico que representa, sin embargo, dijo que están conscientes de la realidad que se vive y entienden que es por el bien del sector y de los próximos eventos.

Romo Cuesta señaló que tan sólo el año pasado, el Festival de Calaveras permitió al sector hotelero tener una ocupación del 65% cuando estábamos a un nivel del 49%, “entonces el impacto económico que tuvo el Festival en el 2019 fue de gran relevancia porque se sumaron eventos deportivos importantes en Aguascalientes, lo cual ayudó a que la ocupación se mejorara”.

Afirmó que para este 2020, al ser un año muy incierto, los hoteleros no tenían muy definido cuál iba a ser el porcentaje de ocupación que se iba a lograr por este evento, derivado de la situación de pandemia que ha estado prevaleciendo en el mundo.

Por lo anterior, subrayó que el sector de la hospedería en la entidad seguirá insistiendo ante las autoridades estatales que continúen reforzando las acciones de promoción del estado al exterior para mitigar la cancelación del Festival de Calaveras. “Hablar de promoción en México y el mundo sobre Aguascalientes es muy importante, no nada más para los festivales ni para los eventos masivos como la Feria Nacional de San Marcos, sino hablar de la riqueza que tiene nuestro estado para atender cualquier tipo de turistas, tanto turistas deportivos, turistas nacionales e internacionales, turistas culturales, el turismo de negocios y el turismo de romance, mejor conocido como el turismo de bodas”.

Adicionalmente, reconoció que la situación de la pandemia ha puesto de manifiesto la desincorporación de personal en la hotelería, por lo que estarán a la expectativa de identificar cuántas personas más se podrían desincorporar en las próximas fechas debido a la cancelación de eventos tanto sociales, de entretenimiento, culturales y demás que ya no pudieron realizar en el estado hasta el momento.