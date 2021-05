El evento comercial de ventas en línea denominado Hot Sale, es una oportunidad adicional para que el sector comercial pueda repuntar sus ventas ordinarias, destacó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Humberto Martínez Guerra. Sin embargo, reconoció que lamentablemente una gran parte de los negocios, no han podido evolucionar al comercio digital, lo que merma el poder ganar nuevos clientes.

El Hot Sale, tiene como propósito aumentar y apoyar la economía digital, por medio de beneficios para los consumidores, como descuentos y ofertas especiales en varios productos. En esta ocasión, comenzó el pasado domingo y estará vigente hasta el próximo 31 de mayo, días en los cuales se realizan ventas exclusivas por internet.

De acuerdo con el líder de Canaco, durante el año pasado las ventas por medio de sitios electrónicos incrementaron hasta en un 30%, sin embargo, los efectos de la pandemia limitaron se viera reflejada la derrama económica que se reactivó por ese concepto. El líder del comercio en la entidad resaltó que la eventualidad sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha motivado a los negocios a tener que hacerse visibles en páginas web y redes sociales, herramienta que no es bien explotada por los prestadores de servicios y productos.

“Desde luego que todo tipo de eventos ayudan a reactivar la economía, aquí lo que pasa es que no todos los negocios tienen acceso a internet por muy increíble que parezca. Tenemos que evolucionar al comercio electrónico, que si bien ha repuntado por la pandemia, este esquema aún no es muy recurrente en gran parte de los negocios”, expresó.