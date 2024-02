Hospitalizan al conductor Ricardo Casares por un infarto

Sandra Ivette Acevedo Barrón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El conductor Ricardo Casares fue hospitalizado de urgencia y sometido a un cateterismo debido a un infarto que presentó momentos antes de comenzar con su labor en la transmisión del programa matutino Venga la Alegría.

«Ricardo Casares llegó muy temprano a las instalaciones de TV Azteca, a las 8 de la mañana se sintió mal, sintió un fuerte dolor en el pecho, al centro del pecho, los que estábamos cerca de él lo notamos, además se quejaba, y en la ignorancia y suposición incluso le dije si era algo del esófago o estómago y yo le dije eso porque hace unos días estuvo en tratamiento con muchas pastillas, nos dijo que tenía un dolor importante y que no (era así)», informó Sergio Sepúlveda en el programa.

El actor y conductor Patricio Borghetti narró los momentos de susto que los hizo vivir el problema de salud de Casares, y cómo fue que pudieron reaccionar a tiempo para que su compañero fuera atendido lo más pronto posible. El argentino incluso reveló que se encargó de trasladar lo más pronto posible a su colega a un hospital ubicado muy cerca de la televisora.

«Venía llegando a mi llamado normal, lo veo saliendo del foro, se cruza, pensé que se había tropezado porque lo veo que se venía agarrando del pecho, se sienta en una banquita, muy raro, en seguida me llamó la atención porque se estaba como quejando, me dijo ‘me duele el pecho, pero raro y me duele la mano derecha’…

«Lo agarré, es mi hermano, compartimos camerino, y le dije ‘llamo una ambulancia’ y me dijo sí, llamé y cuando estaba pasando los datos, mejor dije ‘sabes qué mejor yo te llevo al hospital’, en menos de 10 minutos lo llevamos y fue una bendición que fuera acá, que quede en un susto nada más», comentó Borghetti a Ventaneando.

«Yo quería ir a visitarlo y me dijeron que no se puede ir en un par de días», añadió el actor argentino en Venga la Alegría, quien también aprovechó el matutino para pedir oraciones por su compañero.

Momentos más tarde, Ricardo Casares Zavala, padre del presentador, confirmó a Ventaneando que su hijo tuvo un infarto producto de una arteria coronaria.

«Tuvo un infarto, producto de una arteria coronaria, que se le tapó. Le hicieron un procedimiento quirúrgico, en el cual le implantaron un stent y los resultados son cien por ciento positivos. Estará un par de días en la unidad de cuidados cardiacos, pero el diagnóstico que nos da el cardiólogo es totalmente favorable», informó el padre del conductor.

Sobre las razones del episodio en la salud de Casares, su familiar reconoció que él «estará bien y se estará recuperando poco a poco», mientras tanto este lunes se encuentra sedado por el procedimiento al que fue sometido.

«Por algún motivo, el colesterol se desprendió, el colesterol que tenía adherido a esta arteria se desprendió y producto de eso tuvo un taponamiento en la arteria, se tendrá que cuidar para que no se repita», aseveró Casares Zavala.

Horas antes, Ricardo Casares le había enviado condolencias a Daniel Bisogno y sus hermanos Álex e Ivette, en sus historias de Instagram, por el fallecimiento de su madre, María Araceli Bisogno.