Hospitalizan a vocalista de Deep Purple

CDMX. -Deep Purple canceló dos conciertos en Alemania tras la hospitalización por una emergencia médica de su vocalista Ian Gillan.

La agrupación británica Deep Purple canceló de manera repentina dos conciertos en Alemania debido a la hospitalización de su vocalista, Ian Gillan, tras una emergencia médica.

A través de sus redes sociales, la banda lanzó un comunicado informando sobre la situación de salud del artista y la cancelación de los shows de este fin de semana.

«Compartimos la decepción de todos nuestros maravillosos fans por no poder presentarnos en Leipzig y Hamburgo. Deep Purple y su equipo están enfocados en encontrar el momento adecuado para reprogramar ambos shows», escribieron.

Hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información sobre el estado de salud del intérprete.

Actualmente, la banda se encuentra de gira por Europa con su álbum Splat! y tiene tres fechas programadas en México durante diciembre.