Staff Agencia Reforma

CDMX.- A pocas semanas de cumplir seis años de su doble trasplante de pulmón, el actor Toño Mauri fue hospitalizado durante seis días debido a una neumonía provocada por una bacteria que permanecía alojada en sus pulmones y volvió a activarse.

En entrevista con un programa de televisión, Mauri explicó que la infección fue detectada oportunamente y que ya recibió el alta médica. Sin embargo, reconoció que su estancia hospitalaria le recordó los momentos difíciles que enfrentó en 2020, cuando sufrió graves complicaciones por COVID-19.

El actor señaló que la bacteria fue identificada hace dos años y medio y que recibió tratamiento durante aproximadamente un año, aunque el microorganismo no desapareció por completo.

Debido al trasplante, Mauri debe tomar medicamentos inmunosupresores que reducen sus defensas y aumentan el riesgo de infecciones.

El próximo 15 de diciembre cumplirá seis años de su trasplante. Actualmente se encuentra recuperado y agradecido por estar con su familia.