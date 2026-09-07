Hospitalizan a Reina Margarita II por coágulo

CDMX. -La Reina Margarita II de Dinamarca fue hospitalizada de urgencia debido a un nuevo coágulo de sangre en la cadera, además de presentar deshidratación, en lo que representa su tercer ingreso médico en lo que va del año.

La monarca, de 86 años, fue trasladada el domingo al Rigshospitalet de Copenhague, donde permanecerá internada para recibir tratamiento y mantenerse bajo observación.

De acuerdo con la Casa Real danesa, Margarita se encuentra de buen ánimo y su estado es bueno dentro de las circunstancias.

Debido a esta hospitalización, Margarita no podrá asistir al funeral del Rey Harald V de Noruega, ceremonia que se llevará a cabo mañana y para la que estaba contemplada entre los invitados.

Este es el tercer ingreso hospitalario que enfrenta la madre del Rey Federico X en lo que va del año, después de que en mayo fuera atendida debido a una acumulación de sangre en la zona de la cadera provocada por una caída.

Poco tiempo antes se sometió a una angioplastía luego de presentar dolores en el pecho, procedimiento utilizado para abrir vasos sanguíneos que se encuentran obstruidos o estrechados.

La monarca dejó el trono el 14 de enero de 2024, después de 52 años de reinado, en una decisión que atribuyó en buena medida a los efectos de una cirugía de espalda.