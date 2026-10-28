CDMX.- El actor mexicano Jesús Ochoa fue hospitalizado después de sufrir una caída desde un elevador escénico, a una altura estimada de entre ocho y 10 metros, durante una presentación de la obra Perfume de Gardenia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El accidente fue dado a conocer por el comediante Luis de Alba, compañero de Ochoa en la producción teatral, quien explicó que el mecanismo instalado para una función al aire libre presentó una falla cuando el actor debía utilizarlo durante una escena.

De acuerdo con su testimonio, Ochoa tuvo dificultades para caminar después del impacto, aunque aparentemente no sufrió fracturas.

“Se cayó, no podía caminar. Se cayó de un elevador como de 10 metros. Y no se rompió nada, pero todavía quería trabajar”, relató De Alba, quien aseguró que su compañero insistía en continuar con la presentación.

El comediante señaló que tenía previsto visitarlo en el hospital y destacó su calidad humana, pese a los personajes de carácter fuerte que suele interpretar.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles médicos sobre las lesiones ni sobre la evolución del actor, quien tampoco ha emitido declaraciones públicas.

Jesús Ochoa inició su trayectoria teatral en 1974 y posteriormente alcanzó reconocimiento en cine y televisión. Entre sus películas destacan La ley de Herodes, Nicotina, Hombre en llamas y No se aceptan devoluciones.