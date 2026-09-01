Staff Agencia Reforma

El cantante Lionel Richie fue hospitalizado tras ofrecer un concierto el sábado en St. Louis, Misuri, lo que representa su segundo contratiempo de salud en los últimos meses.

De acuerdo con el portal TMZ, Richie, de 77 años, ingresó en una unidad de cuidados intensivos por precaución, pero se prevé que hoy reciba el alta médica.

La hospitalización del cantante se produjo después de que asistentes al concierto en St. Louis relataran que Richie pidió a su equipo una silla para poder interpretar sentado su última canción, “All Night Long”.

Al intérprete se le practicarían pruebas por una posible deshidratación. Su representante declinó ofrecer más detalles.

El ingreso de Richie en una clínica se produjo más de dos meses después de que sufriera mareos en el escenario durante la noche de apertura de su gira con Earth, Wind & Fire en Minnesota, el 24 de junio.

En ese momento, recibió la recomendación médica de “descansar y recuperar la salud por completo”, según Live Nation Chicago. Richie regresó al escenario el 30 de junio para una actuación junto a Earth, Wind & Fire en Pittsburgh.