Con un golpe en la cabeza y signos de desorientación terminó un joven de 21 años de edad, luego de sufrir una caída de aproximadamente tres metros de altura en el fraccionamiento San Gerardo, en Aguascalientes.

La emergencia se registró en el Coto 5305, hasta donde se movilizaron elementos del Grupo de Operaciones Aéreas de la Policía Municipal, quienes encontraron al lesionado consciente, aunque desorientado.

Durante la valoración prehospitalaria, los paramédicos detectaron una contusión con hematoma en la parte posterior izquierda de la cabeza, sin sangrado activo ni otras lesiones visibles.

Los uniformados le suministraron oxígeno y lo canalizaron por vía intravenosa, además de solicitar una ambulancia para su traslado.

El joven fue ingresado en código amarillo al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.