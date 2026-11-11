CDMX.- El incidente de Frankie Muniz ocurrió ayer, mientras se preparaba para una carrera especial en la que tenía previsto participar, según informaron medios estadounidenses.

Un representante de Ford confirmó que el actor y piloto había sido trasladado a un centro médico para una evaluación, pero se encontraba despierto y alerta.

La estrella, de 40 años, tenía previsto competir en el Ford Proud to Honor Veterans Day Classic, un evento especial organizado en el marco del Día de los Veteranos en Estados Unidos.

Muniz formaría parte del equipo que representa a la Fuerza Aérea estadounidense, junto con el piloto Austin Cindric, a bordo de un Ford Mustang Dark Horse R.

La competencia se celebra en el Daytona International Speedway y reúne a 12 pilotos distribuidos en seis equipos, cada uno en representación de una rama de las Fuerzas Armadas.

El encuentro incluye presentaciones musicales encabezadas por Zac Brown Band y tiene como objetivo recaudar fondos para organizaciones que apoyan a militares, veteranos y sus familias.