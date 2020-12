Fabiola Meneses Elizalde Agencia Reforma

Madrid, España.-Fuentes de la Sociedad de Autores y Compositores de México confirmaron este jueves a Grupo REFORMA la hospitalización del maestro Armando Manzanero por Covid-19.

Según la fuente, fue ingresado la noche del miércoles 16 de diciembre al presentar sintomatología de coronavirus.

Momentos después la Sociedad de Autores y Compositores de México comunicó en su sitio oficial y redes sociales que Armando Manzanero dio positivo a Covid-19 y agradecieron la preocupación y muestras de cariño.

“El maestro Armando Manzanero dio positivo a Covid-19 y está siendo atendido conforme a los protocolos médicos establecidos. Agradecemos la preocupación y muestras de cariño de los Autores y Compositores, del público en general y de los medios de comunicación”, concluyó.

El pasado viernes 11 de diciembre fue homenajeado el cantautor en su natal Yucatán, pues el gobierno de Mérida inauguró el Museo Casa Manzanero, dedicado a su vida y obras, donde estuvo presente el Secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, y el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal.

En dicha inauguración también estuvo Laura Elena Villa, esposa de Manzanero; los cantantes Carlos Cuevas y Jorge Muñiz y Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.

[[RS- View this post on Instagram A post shared by SACM (@sacm_oficial)

-RS]]