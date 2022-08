Saldo de cinco personas lesionadas dejó un accidente automovilístico que se registró en la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del municipio de Rincón de Romos.

Las víctimas fueron trasladadas a recibir atención médica a diferentes hospitales, reportándose su estado de salud como estable.

El aparatoso percance fue reportado a las 17:33 horas.

Fue a la altura del kilómetro 44+000 de la carretera federal No. 45 Norte, donde se localizó un automóvil Nissan Versa, color blanco, que terminó volcado a varios metros de distancia de la cinta asfáltica.

Asimismo, se encontró un coche VW Vento, color arena y con placas de circulación de Aguascalientes, que estaba completamente destrozado de su parte frontal.

Hasta el lugar de los hechos acudieron policías preventivos de Rincón de Romos, policías estatales, elementos de la Guardia Nacional y las ambulancias ECO-330, ECO-342 y ECO-331 del ISSEA, además de Bomberos Municipales de Rincón de Romos.

En el interior del vehículo Nissan Versa, que quedó volcado sobre su toldo, se encontraba la conductora identificada como Claudia, de 55 años, además de otra mujer de nombre Valeria.

Ambas presentaban lesiones de consideración, por lo que una vez que fueron rescatadas, se les trasladó a recibir atención médica especializada al HGZ No. 3 del IMSS, en el municipio de Jesús María.

Mientras que en el coche VW Vento, estaban la conductora de nombre Karla, de 26 años, quien resultó lesionada, al igual que sus acompañantes de nombres Hugo Alfredo y Pablo, quienes fueron trasladados al Hospital General de Rincón de Romos.

De acuerdo con la versión de testigos, fue el coche Nissan Versa el que invadió el carril de circulación contrario, lo que provocó que se impactara contra el automóvil VW Vento.

Debido a ello, la conductora Claudia quedó bajo custodia policiaca, en el nosocomio donde se encuentra internada.