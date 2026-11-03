El Hospital Veterinario Municipal de Aguascalientes celebrará este 3 de noviembre su primer aniversario con la inauguración de un área de terapia física y una megajornada de salud animal, en la que se ofrecerán servicios gratuitos y actividades para fomentar la tenencia responsable de mascotas. A un año de iniciar operaciones, el centro acumula más de 15 mil 500 servicios médicos de bajo costo y 45 mil 500 asesorías preventivas para perros y gatos, informó su titular, Carlos Huerta Ibarra.

Como parte de la celebración, la nueva área de terapia física ampliará las opciones de atención para animales que requieren rehabilitación. Asimismo, la jornada especial ofrecerá servicios veterinarios gratuitos a los propietarios de mascotas e incluirá actividades de orientación sobre los cuidados y las responsabilidades que implica la tenencia de animales de compañía.

Durante su primer año, el hospital ha brindado consultas, servicios de vacunación y desparasitación, radiografías, análisis clínicos, limpiezas dentales y procedimientos quirúrgicos, entre ellos esterilizaciones, amputaciones, cesáreas y cirugías para la extracción de cálculos.

Su cobertura también se ha extendido a pacientes de Jesús María, Calvillo y San Francisco de los Romo, así como de localidades de Zacatecas y Jalisco. Además, autoridades de otras entidades han visitado sus instalaciones para conocer el modelo de atención y analizar la posibilidad de replicarlo en otros municipios.