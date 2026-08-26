Francisco Araiza Méndez, secretario general del sindicato de trabajadores del Hospital Hidalgo advirtió que el nosocomio opera cerca del límite de su capacidad debido a la sobrecarga de pacientes, la falta de personal, la presión presupuestal y la insuficiencia de insumos. Explicó que, aunque se trata de una unidad de tercer nivel, recibe pacientes que acuden directamente por no encontrar atención en otras instituciones o por considerar que tiene mayor capacidad resolutiva. Esta demanda, señaló, incluye padecimientos que deberían atenderse primero en unidades de primer y segundo nivel, por lo que pidió revisar la respuesta del resto del sistema de salud. Sostuvo que el sindicato exige mejores condiciones de trabajo, salarios, prestaciones y bases laborales, pero también promueve que el personal cumpla sus responsabilidades. Añadió que la saturación no obedece únicamente a la afluencia de pacientes, sino también a canalizaciones de otras instituciones y a carencias que limitan la operación hospitalaria.