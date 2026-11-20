La construcción del nuevo hospital regional del ISSSTE en Aguascalientes continúa sin fecha de inicio, debido a que el proyecto permanece a la espera de que la Federación asigne el presupuesto para su ejecución. Aunque desde abril de este año el municipio definió un terreno de cinco hectáreas en San Gerardo para el proyecto, el predio todavía se encuentra en proceso de donación y no ha concluido su transferencia al Gobierno federal, informó Adriana Ochoa Díaz, secretaria general de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La dirigente sindical explicó que la solicitud para concretar la construcción del hospital fue presentada directamente ante la Presidencia de la República y que actualmente continúan las gestiones en coordinación con la gobernadora Tere Jiménez, a fin de avanzar en las negociaciones con la Federación.

Precisó que el terreno se encuentra en una etapa de trámites administrativos entre el municipio, el Gobierno estatal y las dependencias federales. Por lo tanto, aunque ya existe una superficie definida para la construcción, todavía está pendiente formalizar la donación al ISSSTE. A este proceso se suma la falta de asignación presupuestal para iniciar la obra.

Desde abril, el alcalde Leo Montañez había informado que el Ayuntamiento disponía de un predio de cinco hectáreas en San Gerardo, obtenido mediante un ajuste en las áreas de donación acordado con los desarrolladores del fraccionamiento. El proyecto contempla la construcción de un hospital regional de alta especialidad que permita atender padecimientos complejos y reducir los traslados de pacientes a ciudades como León y Guadalajara.

Por ahora, el inicio de la construcción permanece condicionado al cumplimiento de dos requisitos: concluir la transferencia del terreno al ISSSTE y obtener los recursos federales necesarios para ejecutar la obra.