La oferta de alojamiento mediante plataformas digitales como Airbnb supera, durante la Feria Nacional de San Marcos, la capacidad de habitaciones de los hoteles afiliados a la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, situación que ha generado preocupación en el sector formal, señaló Francisco Javier Mendoza López, presidente de la agrupación.

El dirigente advirtió que, mientras los 63 establecimientos asociados cuentan con 4 mil 727 habitaciones, durante la temporada ferial se anuncian más de 7 mil opciones de hospedaje a través de plataformas digitales. Esto representa al menos 2 mil 273 opciones adicionales, una oferta aproximadamente 48% mayor que la capacidad de los hoteles afiliados.

En el marco de la sesión del Consejo Coordinador Empresarial, exigió al Congreso del Estado establecer mecanismos para que los establecimientos que ofrecen alojamiento mediante plataformas digitales también cumplan con sus obligaciones fiscales. Señaló que los hoteles establecidos deben contar con permisos de uso de suelo, cumplir con medidas de Protección Civil y atender diversas disposiciones administrativas que representan costos adicionales para su operación.

Explicó que, fuera de la temporada de feria, las plataformas digitales mantienen alrededor de 3 mil opciones de alojamiento en Aguascalientes, pero la cifra aumenta considerablemente cuando crece la demanda turística.

Señaló que los hoteles formales recaudan y entregan al Gobierno del Estado el Impuesto sobre Hospedaje, cuya tasa es del 3%, mientras que, según el dirigente, los inmuebles comercializados mediante plataformas digitales no están sujetos a los mismos mecanismos de control y recaudación.

Por ello, solicitó la creación de un padrón estatal que permita identificar las casas, departamentos y habitaciones ofrecidos para alojamiento turístico, así como establecer procedimientos para garantizar que también contribuyan mediante el pago de impuestos.