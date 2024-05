Lo más manido en estos días, de mi parte y de los míos, es el topicazo: ¿En qué momento pasó el tiempo?

Pues el tiempo pasó, segundo por segundo, minuto por minuto, hasta que pasaron cuatro años. ¿Y eso qué? Pues que son cuatro años de que el heredero de mis angustias, mis indecisiones y mis deudas, decidió marcharse, agarrar pista y echarse a volar. Ni la promesa de la Cheyenne se llevó.

Era casi un niño que con 18 recién cumplidos se dio a la tarea de tramitar lo que hubo menester, hacer su proceso de selectividad, conseguir visados, acreditaciones y etcétera, y en medio de la pandemia, comenzar sus estudios, que el pasado viernes tocaron fin.

Con un sonoro ‘sanseacabó’, el viernes terminó sus clases, y ahora está embarcado en los últimos exámenes y evaluaciones, para en unos días defender su tesis de grado y licenciarse como experto en asuntos internacionales, y pronto, también del otro lado del mundo, seguir con sus estudios, empeñado en qué está en prepararse y ser de esas personas que vinieron al mundo a hacerse cargo y marcar la diferencia.

Preparando mi marcha, para acompañarle, me voy enterando que aquí siguen los chismorreos, las infamias, los despachos oficiales que se hacen correr como informaciones, lo que en algún instante me causó inquietud, una inquietud que he de ignorar, pues me dispongo a asistir a asuntos que si son de importancia y de mi incumbencia.

Mejor recuerdo, con nostalgia y afecto, esos últimos meses en que la pandemia, que tanto me arrebató (de hecho, la pandemia le vino a algunos como anillo al dedo, como dijo aquel), me permitió unos meses donde, previo a la marcha, pude estar tantas horas con mi hijo, en aquel encierro hórrido que como sea pudimos hacer festivo.

Aquella vez su madre, a quien tanto agradezco su concurso y su dedicación, el graduado y yo, fuimos a la Ciudad de México, para despedirle a las puertas del aeropuerto, imposibilitados como estábamos de acceder a las terminales por culpa de virus aleve; allí le vi, embozado, grave, mostrar los papeles que le dieron acceso a la terminal y marcharse a vivir su vida, allá donde él eligió vivirla.

Cuando desapareció detrás de unos paneles que daban acceso a la seguridad del aeropuerto, no pensé en otras dos palabras que las de libertad y futuro.

En fin, que en unos días tomó un avión, cruzo las Mar Océano, y me dispongo a ejercer de orgulloso padre, cuando el zarévich defienda su tesis –donde tuvo la generosidad de dejarme opinar–, y luego en la ceremonia donde le entreguen su diploma de grado y le pongan la estola naranja de su facultad.

Y aunque lo suyo es un largo y dificultoso camino, y su tránsito es firme pero todavía breve, debo decir que en momentos de desencanto y hasta de desesperanza, verlo allá dando siempre pasos decididos, me justifica.

Yo volveré en unas semanas, con algunas cosas nuevas por emprender, buscando yo mismo reanudar la marcha, pero por lo pronto, y con la venia de mis anfitriones del Heraldo y el de mis lectores, he de estar ausente de estas páginas algunas semanas.

Ya les contaré que tal fueron las cosas y qué es lo que viene, pero por lo pronto hago una pausa, con un sonoro ‘agur’.