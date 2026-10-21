Honrará American Film Institute la carrera de Tom Cruise

CDMX.- El actor estadounidense Tom Cruise recibirá el Premio AFI a la Trayectoria número 52, reconocimiento otorgado por el American Film Institute a figuras destacadas de la industria cinematográfica. La ceremonia se celebrará el 24 de abril de 2027 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Kathleen Kennedy, presidenta de la Junta Directiva del AFI, destacó la trayectoria del protagonista de Misión: Imposible y su compromiso con el cine como medio para conectar a las personas.

Con más de cuatro décadas de carrera, Cruise acumula cuatro nominaciones al Óscar y sus películas han recaudado cerca de 13 mil millones de dólares mundialmente.

Entre sus producciones destacan Nacido el Cuatro de Julio, Jerry Maguire, Magnolia y Top Gun: Maverick.

Actualmente participa en Digger, dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, y prepara una secuela de Días de Trueno.

En 2025 recibió un Óscar honorífico por su contribución al cine.