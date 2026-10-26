Entre flores de cempasúchil, veladoras y símbolos de la tradición mexicana, el Altar de Muertos 2026 en la XIV Zona Militar, rinde homenaje a los soldados y militares que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, como reconocimiento a su entrega y servicio a México.

Bajo el lema “Homenaje con Honor, Tradición y Color”, el Voluntariado de Aguascalientes, encabezado por la señora Lucila Ávila Olmedo, esposa del general de brigada de Estado Mayor Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar, preparó esta ofrenda para honrar a quienes portaron el uniforme con compromiso y valentía.

El altar reúne elementos cargados de simbolismo. El arco de cempasúchil representa la unión entre la vida y la muerte; los senderos de flores evocan el regreso de las ánimas, mientras que las veladoras iluminan el camino. Los siete niveles, el copal y las ofrendas tradicionales dan forma a una composición que une la solemnidad militar con la riqueza cultural del Día de Muertos.

Detrás de cada uniforme, en cada fotografía hay una historia, una familia y una vocación de servicio. Recordar a los soldados que cayeron durante el cumplimiento de sus misiones también significa reconocer a sus seres queridos, quienes enfrentan su ausencia y mantienen vivo su recuerdo.

Con la participación de derechohabientes voluntarias, esta ofrenda busca preservar la memoria de los integrantes de las Fuerzas Armadas que entregaron su vida en servicio de la nación. Su sacrificio forma parte de una historia que merece ser contada y transmitida a las nuevas generaciones.

En cada flor y cada luz se expresa un mensaje de gratitud hacia quienes asumieron el compromiso de proteger a México. El altar recuerda que, aunque sus vidas se hayan apagado, su ejemplo permanece entre sus compañeros, sus familias y la sociedad.

Honrar a los militares caídos es reconocer su entrega y mantener viva la memoria de quienes hicieron del servicio a México su misión.