Honran memoria de Michael Jackson

CDMX.- The Jacksons, conformado por Tito, Jackie y Marlon Jackson, evocaron el legado de Michael Jackson durante su emotiva actuación en el cierre de la tercera edición del festival Remind 2024, celebrado en el Infield del Hipódromo de las Américas en México. La noche comenzó a las 00:33 horas con una presentación que incluyó fotografías históricas, rindiendo homenaje a «El Rey del Pop» fallecido en 2009.

Ante una audiencia de 11,788 personas, el trío desató la nostalgia interpretando éxitos como «Can You Feel It» y «Blame It On the Boogie». Tito Jackson, emocionado, introdujo a sus hermanos y recordó los días de The Jackson 5. «Ahora somos otros Jacksons y nuestros sobrinos se suman. ¿Están listos?», preguntó, incitando a la multitud.

Vistiendo trajes negros adornados con lentejuelas y brillantes, ejecutaron sus icónicas coreografías. La noche alcanzó su punto más nostálgico con un video que rememoró sus días como The Jackson 5 y una declaración de su madre, Katherine Jackson, quien a sus 94 años, compartió recuerdos de la familia, siempre bailando y cantando.

Tito concluyó la velada con «ABC», mientras afirmaba: «¿Quién es el rey? Obvio es Michael Jackson y siempre que damos un concierto lo recordamos, al igual que ustedes», manteniendo viva la memoria de Michael en cada actuación. (Jacqueline Ponce León/Agencia Reforma)