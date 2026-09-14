Autoridades civiles y militares del Estado conmemoraron el 179 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec mediante una ceremonia oficial, en la que se refrendó el compromiso de velar por la seguridad, la estabilidad institucional y el desarrollo de la juventud en la entidad.

En representación de la gobernadora Tere Jiménez, el secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López, destacó la coordinación permanente entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y las corporaciones municipales, para consolidar a Aguascalientes como una de las entidades más seguras del país.

Durante su intervención, el funcionario estatal enfatizó que la entidad invierte en equipamiento, tecnología e incorporación de nuevos elementos a las fuerzas de seguridad, al tiempo que impulsa el desarrollo social mediante la atracción de inversiones y la preparación de las nuevas generaciones en sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores y la electromovilidad.

Por su parte, el comandante de la 14/a. Zona Militar, general de brigada D.E.M. Álvaro Javier Juárez Vázquez, dirigió el pase de lista de honor a los cadetes del Heroico Colegio Militar y de la Heroica Escuela Naval Militar.

En su mensaje, el general Juárez convocó a los integrantes de las Fuerzas Armadas y a la ciudadanía a honrar el legado de lealtad y disciplina de los defensores de Chapultepec, a través del trabajo por la paz y el bienestar social.

El acto protocolario incluyó el pase de lista de los héroes de 1847, la ejecución de una salva de honor con cañones de 20 mm a cargo de una sección mecanizada y el depósito de una ofrenda floral en memoria de los jóvenes cadetes.