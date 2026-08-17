Honra Eugenie a Elizabeth II

CDMX.- La Princesa Eugenie y Jack Brooksbank anunciaron que su hija se llama Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank, dos semanas después de su nacimiento en Lisboa, Portugal. La pareja compartió fotografías de la bebé junto a sus hermanos August Philip Hawke y Ernest George Ronnie.

Eugenie explicó que el nombre rinde homenaje a tres personas que ambos aman y admiran. Elizabeth recuerda a su bisabuela, la Reina Elizabeth II, y mantiene una tradición presente entre varias mujeres y descendientes de la familia real británica.

Adelaide significa “noble” y está relacionado con la Reina Adelaida, esposa del Rey William IV, además de mantener vínculos con la historia europea y portuguesa. Annina tendría un significado personal para la pareja, aunque no ofrecieron detalles.

La niña nació el 3 de agosto de 2026, a las 18:20 horas, en un hospital de Lisboa, con un peso de 2.9 kilogramos. Con su llegada se incorporó a la línea de sucesión al trono británico en el puesto número 15. Sus padres señalaron que Inglaterra y Portugal representan su hogar.