CDMX. -Harry Styles homenajeó a su amigo Liam Payne, durante su segundo aniversario luctuoso, con «What Is Enough», una canción inédita que compuso para él.
«Hay tantas personas en mi vida, amigos y personas con las que he trabajado que, sin ellas, no habría podido hacer esto. Hace dos años perdí a uno de esos amigos.
«Estoy seguro de que muchos de ustedes han pasado por cosas similares o espero que no. Voy a cantarles una canción que escribí para mi amigo hace unos dos años», afirmó el viernes Styles en el Madison Square Garden de Nueva York.
Otro ex miembro del grupo británico, Louis Tomlinson, también entonó una composición en honor a Payne, «Dark to Light», que ya había dado a conocer, durante un show en Manila, Filipinas.
«Hace falta mucho valor para cantar una canción como esa, pero también hace falta el público adecuado. Necesito poder sentirme vulnerable. Me siento muy, muy afortunado de tener un público como ustedes», explicó ayer.
Niall Horan, también de aquel conjunto, rompió en llanto al recordar a Payne en un concierto en Amsterdam el viernes, donde cantó «End of an Era», que escribió en su memoria.
CDMX. -Harry Styles homenajeó a su amigo Liam Payne, durante su segundo aniversario luctuoso, con «What Is Enough», una canción inédita que compuso para él.