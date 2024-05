Honra Carolina Ross a su papá… con trabajo

Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – Carolina Ross vivió una de las experiencias más dolorosas: la muerte de su padre a distancia. La cantante de Culiacán, Sinaloa, se enteró de que su padre, de 54 años, luchaba en silencio contra el cáncer y falleció mientras ella estaba en Monterrey en plena promoción, por lo que no pudo despedirse.

«Falleció el domingo temprano. Me informaron cuando estaba en Monterrey», dijo Carolina.

¿No fuiste a despedirlo?, se le preguntó.

«Mira, me considero una persona profesional. Ya tenía estos compromisos y no me gusta quedar mal con las personas», respondió.

Compartió la noticia en redes y comentó que le dolió no estar junto a él en su último suspiro.

A pesar de la tristeza, anunció el inicio de su Tour Puñetas Mentales, que empieza en Monterrey, sigue el 31 de mayo en Guadalajara y el 5 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional.