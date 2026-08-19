Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX.- Guadalupe Pineda recibirá este fin de semana el Premio Mundial del Bolero durante el XI Festival Mundial de Bolero, que se celebrará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La cantante tapatía aseguró que este género forma parte de su identidad musical, pues creció escuchándolo en casa y lo ha interpretado durante más de cinco décadas. En su participación, acompañada por la Orquesta Mexicana del Bolero, presentará temas emblemáticos de su carrera, como “Cómo Fue”, “Frenesí” y “Piel Canela”. También rendirá homenaje a Armando Manzanero mediante las canciones “Nos Hizo Falta Tiempo” y “Contigo Aprendí”. Pineda, quien ha vendido casi 15 millones de discos, recordó que comenzó su trayectoria en peñas interpretando trova, aunque su versatilidad le permitió explorar la balada, la música ranchera y otros géneros. Sin embargo, definió al bolero como su “casa musical” y destacó que este ha estado presente en sus 34 producciones discográficas. Tras publicar Fiesta Mexicana en 2025 y Clásicas Románticas en 2026, la intérprete, compositora, productora y poeta trabaja en nuevas canciones que planea incorporar a su siguiente álbum de estudio, con el propósito de mantener vigente una trayectoria marcada por la pasión musical y el contacto cercano con su público fiel.