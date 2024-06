Honra a Kate del Castillo entrar al Óscar

Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. -La presencia de las mujeres mexicanas toma más fuerza en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que ayer anunció la invitación que les hizo a 11 artistas nacionales, entre ellos la actriz Kate del Castillo y la directora Lila Avilés.

«Es un honor enorme, que la verdad somos pocos privilegiados mexicanos, pero me siento como muy feliz, muy rara, agradecida con la vida y con mis compañeros que están allí adentro, que son los que votaron por mí, esto es por votación», expresó Del Castillo en entrevista telefónica.

«Me dio mucha alegría y tengo mucho agradecimiento con la vida porque hacen falta muchos latinos, entonces, creo que es un acierto enorme. Me siento honrada con esta invitación tan importante, y es importante para todos los mexicanos. Soy una latina dentro de la Academia, una latina más».

Siete mujeres y cuatro hombres de diferentes áreas del medio fílmico mexicano recibieron la distinción para unirse a la Academia de Hollywood.

Del Castillo, quien radica en Los Ángeles desde hace 24 años y ha trabajado en películas como La Misma Luna, Julia, Trade, No Good Deed y Bad Boys For Life en las que ha compartido créditos con estrellas como Kevin Kline, Tilda Swinton, Idris Elba y Will Smith, encabeza la lista de las mujeres mexicanas seleccionadas en este 2024 y representará a la rama de actores.

En esta lista están también Avilés (Tótem); la también directora Daniela Alatorre (Retiro); Daniela Michel, fundadora y directora del Festival Internacional de Cine de Morelia; Gabriela Fernández, diseñadora de vestuario; Fernanda de la Peza, productora, y Dariela Ludlow, directora de fotografía.

Entre los hombres del cine nacional convocados figuran los directores de casting Alejandro Reza (Gringo) y Luis Rosales (Bardo); Damián García, cinefotógrafo (Andor), y Alejandro Quevedo, especialista en sonido (Radical).

«Es una sorpresa súper grande que me llega en un momento súper lindo ahora que estoy filmando en México una película, y estoy muy contenta porque no me lo esperaba para nada», agregó Del Castillo.