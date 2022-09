RODRIGO AVALOS ARIZMENDI

El miércoles de la semana pasada un amigo muy estimado me llamó para darme la noticia de que al otro día sería inaugurado de manera formal el libramiento carretero poniente. Y la buena noticia era que dicho libramiento llevaría el nombre del ex gobernador Felipe González González.

El jueves a las 8:30 ya iba yo camino a la caseta de cobro del libramiento, pues ahí a un lado sería la ceremonia. Llegué poco antes de las nueve atrás del vehículo en el que iba Felipe González y su familia. En el sitio en el que iba a ser el evento ya estaba todo listo: La carpa que nos cubriría del sol, que ya a esa hora pegaba con ganas, y la sillería. Varios trabajadores que participaron en la construcción del libramiento todavía andaban por ahí dándole los últimos toques a la limpieza del sitio en que se reunirían todos los invitados. Felipe González llegó antes que el gobernador y aguardó arriba de su camioneta a que llegara el jefe del ejecutivo y demás invitados. Eso sirvió para que varios de sus amigos y ex colaboradores, al verlo, se acercaran con mucho gusto a saludarlo. Se veía el aprecio que le guardan quienes trabajaron con él, así como quienes han sido sus amigos de muchos años.

Yo no había tenido oportunidad de pasar por el libramiento y la verdad sí me sorprendió, pues lo hicieron con toda la mano, respetando todas las especificaciones que marca la normatividad. Es un libramiento que comprende un tramo estatal de 24 kilómetros y uno federal de 21 kilómetros. Tiene su caseta de cobro, y nos informaron a los presentes que cuenta con verificadores de auto, paneles de identificación, cámaras, grúa, ambulancia, entre otros. Muy completo.

Un poco después de las 9:30 llegó la Suburban que trasladaba al gobernador Orozco y al ex gobernador Otto Granados, que era uno de los invitados principales. Por cierto, un Otto Granados que en las últimas semanas ha andado muy activo con la presentación de su último libro –¡Excelente y súper recomendable!–. Con la llegada de Martín Orozco rápidamente la gente ocupó sus lugares. El evento, aparte del atractivo que era, la inauguración presentaba cosas interesantes: La primera que Orozco Sandoval en un acto de justicia y cortesía política se había decidido por ponerle nombre al libramiento y ese era el de uno de los mejores gobernadores que ha tenido Aguascalientes: Don Felipe González González. Otra cosa interesante era el observar algo poco común: esa mañana se encontraban reunidos, presidiendo el acto, tres ex gobernadores y un gobernador en funciones: Otto Granados Roldán, Felipe González González, Juan José León Rubio y Martín Orozco Sandoval.

El primero en participar en el evento fue José de Jesús Altamira Acosta, secretario de Obras Públicas, quien dio a conocer algunos detalles importantes de la obra. Así mismo se mencionó que esta obra, aparte de los beneficios de movilidad, traerá beneficios en la reducción del deterioro de las avenidas, así como en la disminución de contaminación en la ciudad. Esa era una buena noticia pues nada más era cosa de recordar cómo estaba el tercer anillo: lleno de cráteres lunares por tantos baches monumentales ya que el tránsito de tantos tráileres y camiones de gran tonelaje perjudicaban enormidades el asfalto de dicha avenida.

Al tomar la palabra, Martín Orozco dijo que ese día no era el día del libramiento, sino que era el día de don Felipe González, y al observar entre los asistentes a José López Valdivia y al Ingeniero Juan Manuel González Álvarez, amigos de muchos años del ex gobernador, les pidió que participaran en el evento platicando algo sobre el ex gobernador. Juan Manuel González Álvarez, dijo: “Vale la pena hacer una remembranza de lo que se pensó y se hizo en el tiempo que fue gobernador Felipe González. El libramiento era uno de los proyectos que se estuvieron promoviendo, así como otras obras del segundo y tercer anillo que se llevaron a cabo. Me da mucho gusto que esta obra se haya concluido después de 18 años. Aguascalientes lo requería desde ese tiempo. La visión y los proyectos estuvieron y hoy lo vemos ya terminado. El que lleve el nombre de Felipe González es muy merecido, porque es de los pioneros en este tipo de obras y que ahora disfrutaremos no solamente en el desahogo de la carga pesada sino también por el bienestar de los habitantes de Aguascalientes”. Don José López Valdivia también habló en el acto y dijo: “A Felipe lo conozco desde muy joven. Me tocó ver toda la labor que realizó en diferentes organismos empresariales. Y siempre que había algo en qué servir, ahí estaba Felipe. Le interesaba mucho el progreso de Aguascalientes. Ya como gobernador fue promotor de este libramiento, el cual, sin duda, es una de las obras más importantes que hoy tenemos. También recuerdo que una preocupación que él tenía era el rescatar los terrenos de ferrocarriles, que iban a quedar en manos de alguna empresa privada. Pero Felipe decía que esos terrenos debían rescatarse para alguna obra que sirviera para toda la comunidad de Aguascalientes y sí lo logró, pues abogando con el presidente Ernesto Zedillo consiguió que los terrenos de ferrocarriles pasaran a ser propiedad del gobierno de Aguascalientes, naciendo a partir de ahí lo que hoy es el complejo Tres Centurias. También él tuvo la visión de comprar los terrenos de la Isla San Marcos, pues vislumbraba que esos terrenos lograrían incorporarse al área de la feria de San Marcos, lo que generaría una gran extensión para ampliar las instalaciones de la feria las cuales serían mejores en todos los sentidos, como al final de cuentas sucedió y que hoy son orgullo de los aguascalentenses. Felipe hizo su mayor esfuerzo en beneficio de nuestra comunidad y por ello le guardo un gran reconocimiento y agradecimiento como aguascalentense por esos logros”.

Orozco Sandoval manifestó: “El gobierno de Felipe González fue un gobierno muy social y también de mucho apoyo a las comunidades, las que visitaba constantemente. Fácilmente el 50% de las carreteras a las pequeñas comunidades, fueron hechas en su sexenio. La carreterita que ustedes pueden ver para dar servicio a 20 o 30 familias, las cuales están en muy buena calidad, las carreteras estatales de las que tenemos aproximadamente 1,200 kilómetros, prácticamente la mitad las hizo don Felipe en su sexenio. Así mismo apoyó mucho a las parroquias de todas las comunidades en todos los municipios. Hizo Felipe González mucho trabajo en las comunidades, una parte social en el campo que luego no se ve, no se presume, no se le pone una placa, pero eso también hay que recordarlo. Tres centurias antier la concluimos. Todas las naves restauradas, todas las naves prácticamente ya con un objetivo, con un sentido y sin duda a partir de algunos meses se le dará una gran vida con un área comercial que se puso en algunas naves cercanas a donde esta el ferrocarrilero. Lo anterior es uno de los proyectos de don Felipe que queda al cien por ciento. Otro de sus proyectos fue el Rastro TIF. Nadie lo recuerda, pero él fue el que arrancó dicho rastro. Hoy por fin ya quedó. También está listo un proyecto que para el tema de la ganadería y todo lo que vale Aguascalientes ahora en el tema del campo importante también para darle un valor agregado a la carne. Y algo que vamos a terminar que también usted proyectó en su gobierno: la corrección de las curvas de la carretera a Villa Hidalgo, lo cual usted también las gestionó mucho. Pues les comento que la próxima semana las entregaremos también. Todo esto es un ejemplo claro de lo que es Aguascalientes. Aguascalientes es continuidad y aprovecho para demostrarlo, y podríamos hablar del Maestro Otto Granados en el plano educativo que una línea clara de su gobierno fue lo que él nos ha aconsejado y nos ha guiado en materia educativa. Y cada gobernador su sello, pero también cada quien pensando hacia donde debe ir Aguascalientes en un proyecto a futuro”.

Felipe González, que fue acompañado por toda su familia, así como por una gran parte de quienes fueron sus colaboradores en su sexenio, estaba muy emocionado. Otto Granados fue un invitado que dio realce al evento, pues fue quién le pasó la estafeta del gobierno a don Felipe haciendo así el 1-2 de dos excelentes gobernadores. León Rubio, que suplió a Felipe cuando se fue a Gobernación, fue quien, con decoro, dio cerrojazo final a ese sexenio. El evento le hizo recordar a don Felipe las largas jornadas de trabajo que realizó para hacer de Aguascalientes un estado próspero y pujante. Trabajó con mucho amor por su tierra sin reparar en días ni horarios y esa mañana el gobernador Orozco le rendía un, en verdad, muy merecido homenaje poniéndole su nombre al nuevo libramiento. Sin duda fue un acto de honrar a quien se lo había ganado por su entrega a Aguascalientes.