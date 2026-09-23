Un automóvil Honda con reporte de robo vigente en Jalisco y alteraciones en su número de serie fue recuperado por policías estatales cuando circulaba sin placas por el fraccionamiento Las Hadas.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia sobre avenida Aguascalientes cuando, al llegar al cruce con bulevar Zacatecas, detectaron el Honda gris sin placas de circulación, por lo que marcaron el alto a su conductora.

Al volante se encontraba Paulina N., de 44 años y originaria del Estado de México. Debido a que la unidad carecía de placas, los uniformados revisaron sus datos de identificación y detectaron alteraciones en el número de serie.

Una consulta posterior en Plataforma México reveló que el vehículo tenía reporte de robo vigente en el estado de Jalisco, relacionado con una carpeta de investigación iniciada en aquella entidad en septiembre de 2022.

El automóvil fue asegurado y trasladado ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado, donde permanecerá a disposición de la autoridad hasta ser entregado a quien acredite legalmente su propiedad.