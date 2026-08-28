El Gobierno Federal destinará 300 millones de pesos para impulsar la homologación y nivelación salarial de trabajadores docentes de los subsistemas de educación media superior del país, informó Ramón Antonio Gastelum Lerma, secretario general de la Confederación Nacional de Sindicatos de CECyTES.

En rueda de prensa, explicó que estos recursos permitirán atender el rezago salarial que enfrentan desde 2013 maestros de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), CECyTES y Colegio de Bachilleres. Señaló que los docentes podrán participar en una convocatoria de nivelación salarial que se encuentra en proceso de elaboración y que considerará criterios como la antigüedad, preparación profesional y capacidad académica de los trabajadores.

Sostuvo que la asignación representa una respuesta a una demanda que los trabajadores de educación media superior han planteado durante varios años, debido a las diferencias salariales existentes con otros subsistemas educativos. El dirigente sindical detalló que en Aguascalientes más de 190 maestros podrán participar en el proceso una vez que sea publicada la convocatoria correspondiente. Indicó que actualmente se mantienen conversaciones con la Dirección General para que el documento sea emitido en el menor tiempo posible y los trabajadores puedan iniciar el procedimiento.

Precisó que los recursos federales serán distribuidos entre las entidades federativas conforme al esquema establecido para la operación del programa, por lo que Aguascalientes recibirá una parte de los 300 millones de pesos anunciados. A nivel estatal, agregó, la organización sindical mantiene negociaciones con el Gobierno de Aguascalientes para que aporte una cantidad adicional equivalente al 50 por ciento de los recursos federales destinados al programa.