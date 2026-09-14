Paula Ruiz Agencia Reforma

CDMX. -La agrupación mexicana de cumbia de Los Ángeles Azules fue honrada este lunes en California con una manzana entera con su nombre.

No fue una calle, sino una manzana completa en Los Ángeles, California, la que desde este lunes lleva el nombre de Los Ángeles Azules.

Porque como bien dice su grito de batalla en sus conciertos: «De Iztapalapa para el mundo».

La agrupación, que orgullosa adoptó la bandera de la cumbia romántica, plasmó sus huellas en Los Ángeles Azules Square (en la intersección de Van Nuys Blvd. y Chase St, en el barrio de Panorama City, en Valle de San Fernando).

Para oficializar el homenaje a los creadores de «Cómo Te Voy a Olvidar», «17 Años» y «El Listón de tu Pelo», estuvieron presentes la Alcaldesa de la ciudad, Karen Ruth Bass, y la concejal del Distrito 6, Imelda Padilla.

«El público estaba fascinado, loco. Nos hizo cantar ahí cuando estaba la develación y las fotos. ¡Fue una locura! Uno se siente muy emocionado porque el logro es paso a pasito. Es algo emocionante tener una placa aquí de Los Ángeles Azules, toda una manzana completa.

«Es algo muy importante para nosotros, no hay palabras para decirle gracias a todo este público que hace posible que tengamos un poquito de Iztapalapa aquí», dijo emocionado Elías Mejía Avante, líder y bajista.