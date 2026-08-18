Homenajea Barbie a Marilyn Monroe en su centenario

CDMX.- Barbie conmemora el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe con una muñeca Signature inspirada en su trayectoria artística. La edición recrea el vestido rosa, los guantes y las joyas que la actriz lució durante el número “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”, de la película Los hombres prefieren las rubias.

Desarrollada en colaboración con The Estate of Marilyn Monroe LLC, la pieza busca reflejar el glamour y la personalidad de la estrella. También reconoce su faceta empresarial, marcada por la creación de su productora en 1955. La muñeca está disponible en tiendas físicas y digitales por 2 mil 399 pesos.