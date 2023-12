En una ceremonia emotiva en el Segundo Patio de Palacio Municipal, se rindió homenaje luctuoso de cuerpo presente a Francisco Ramírez Martínez, ex alcalde de Aguascalientes. Autoridades locales, familiares, amigos, ex alcaldes y funcionarios municipales se reunieron para tributarle honor.

Leo Montañez, presidente municipal de Aguascalientes, evocó a Ramírez Martínez como un hombre institucional, disciplinado y comprometido con sus ideales. Hizo un reconocimiento especial a la familia del difunto, destacando el apoyo de su esposa Lula y sus hijos, quienes lo acompañaron en su carrera pública y académica.

Montañez resaltó las obras significativas de la gestión de Ramírez Martínez, incluyendo los camellones de López Mateos y Héroe de Nacozari, el boulevard a Calvillo, la Unidad Deportiva de San Francisco de los Romo, y la construcción de más de 20 pozos para la ciudad.

Además, enfatizó la contribución de Ramírez Martínez en educación, formando generaciones de abogados con apego a la Constitución. Reconoció sus esfuerzos en reformar la Constitución y leyes locales, y su papel en incrementar el presupuesto para la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Betsabé Ramírez Rodríguez, hija del ex alcalde, agradeció a los asistentes por su solidaridad y enfatizó la importancia de preservar el legado de su padre, agradeciendo el apoyo comunitario.

La ceremonia concluyó con un adiós al maestro Francisco Ramírez Martínez, dejando un legado perdurable en Aguascalientes.