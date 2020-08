El director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, Alberto Aldape Barrios, aseveró que la iniciativa privada debe quitarse el temor de evolucionar hacia el Home Office y ser más eficiente en los costos de operación de sus negocios.

De igual modo señaló que las empresas deberán diseñar incentivos a sus trabajadores para que opten por el Home Office, pues se comprende que ellos invertirán en un mayor consumo de energía eléctrica y servicios de internet de banda ancha para que no haya problemas en la comunicación.

Algo importante es que existe tecnología para saber si sus empleados o colaboradores están trabajando vía remota, ya hay software que fácilmente controlan si alguien trabaja o no en sus computadoras, este sistema es aplicado en el propio INEGI y de esa manera determinan la asistencia de su personal.

Hoy en día existen sistemas de control y los trabajadores que colaboran en las empresas deben demostrar un alto sentido de responsabilidad y saben cuál es su trabajo y que pueden elaborarlo desde su casa y entregarlo a tiempo a sus jefes o patrones.

Aunque existe desde hace tiempo, la modalidad del Home Office es una alternativa real para que muchas empresas continúen operando para disminuir sus costos de operación, porque se han dado cuenta que no requieren de oficinas propias.

Hay una diversidad de sectores que pueden acogerse a esta modalidad y aligerar los costos de sus plantillas laborales en servicios, como contabilidad, pueden tener trabajo remoto y con eso ahorrar en rentas de edificios y sobre todo tienen el reto de conservar sus puestos de trabajo, en especial en estos momentos de la contingencia sanitaria.

Alberto Aldape Barrios señaló que por mucho tiempo las empresas han rentado muchos metros cuadrados para instalar sus oficinas, y sin duda que los agentes inmobiliarios deberán evaluar la demanda real de este tipo de infraestructura en el futuro.

“En la medida en que haya una estabilidad en la economía nacional, se podrá observar un mayor flujo de esta nueva alternativa para los negocios. Otro de los aspectos que deberán estar atentos los patrones es ofrecer algún servicio de salud mental a su personal al estar todo el día en su casa”, puntualizó el director del CIDE.

