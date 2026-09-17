Un hombre de entre 30 y 35 años terminó hospitalizado con quemaduras en la zona genital luego de incendiarse accidentalmente mientras se encontraba en calles de la colonia Ojo de Agua.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:38 horas, sobre la avenida Mariano Escobedo, en el cruce con la Primera Privada Delicias, donde una llamada al 911 alertó sobre una persona que se estaba quemando.

Policías municipales encontraron al hombre cubierto únicamente con una cobija, con la que protegía sus partes íntimas. Al preguntarle qué había ocurrido, explicó que pretendía bañarse con el líquido de una botella, sin saber que contenía alcohol.

Según su relato, posteriormente se encontraba fumando cuando el líquido habría provocado que su cuerpo se incendiara.

Paramédicos del ISSEA le brindaron los primeros auxilios y detectaron quemaduras de diferentes grados en la región genital, por lo que fue trasladado, en código amarillo, al Hospital Hidalgo.

Vecinos señalaron que presuntamente se trata de una persona en situación de calle, aparentemente no originaria de Aguascalientes, y afirmaron que sería consumidor de sustancias ilícitas.