La Noticia:

La amplia victoria de Geert Wilders en las elecciones generales del miércoles 22 de noviembre no sólo causó una enorme sorpresa, sino que también vino a sacudir a las fuerzas políticas tradicionales de ese país… (bbc.com).

Comentario:

La victoria de Geert Wilders fue sorpresiva incluso para él mismo. Hasta los últimos dos días su Partido para la Libertad no tenía preparado evento alguno para celebrar una posible victoria. Tuvieron que rentar un salón repentinamente. ¿Quién es Geert Wilders? ¿Cuáles son sus controvertidas propuestas que lo hacen ser conocido como el “Donald Trump holandés”?

Cabe aclarar que aún no es primer ministro. Su triunfo, aunque amplio, necesita de alianzas para lograr la mayoría parlamentaria. Su partido ganó 37 asientos por sobre los 25 del segundo lugar de una alianza de izquierda (hay muchos partidos en Holanda). Buena ventaja, pero el parlamento holandés tiene 150 asientos, así que necesita apoyo de otros partidos para llegar a los 76 y poder formar gobierno. Tarea que no será sencilla considerando la imagen de Wilders y sus propuestas.

Wilders es holandés de nacimiento, aunque pasó una temporada de su vida en Israel. Vivencia que podría haberle generado su espíritu anti musulmán. Decidió entrar en la política y ascendió relativamente rápido hasta volverse vocero del partido. En 2002 dos asesinatos cimbraron Holanda. Los dos fueron contra críticos del islamismo y, sin duda, Wilders quedó impresionado. De hecho, adoptó la ideología de uno de ellos y comenzó su discurso anti islámico. El partido que lo había adoptado no estuvo tan acorde y en 2006 Wilders fundó su propio partido, Partido para la Libertad, con resultados modestos.

Sus propuestas bajo escrutinio son tres. Primera, prohibir el Corán, limitar las mezquitas y expulsar a islamistas que no adopten el estilo de vida holandés. Es la más controvertida y no está claro que, de gobernar, pudiera llevarla a la práctica. Representa un racismo que no es propio de Europa.

Segunda, cancelar la inmigración al país. No solo limitarla, sino llevarla a cero no aceptando solicitudes de asilo. Así como Trump usó el eslogan de “Hacer América grande otra vez”, Wilders usó “Holanda para los holandeses”. Mucha gente en Holanda está contra la inmigración y esto pudo haberle valido ganar la elección. Para poder lograrlo se necesita sacar adelante una tercera propuesta.

Tercera, salir de la Unión Europea. Lo que se llama Nexit, al usar el nombre Netherlands para el país. Esto pone a temblar a la Unión ya que Holanda fue uno de los socios fundadores. Para lograrlo primero deberá impulsar un referéndum y no está claro que la mayoría de los holandeses acepten la idea.

La derecha está caminando en el mundo y las propuestas extremas parecen del gusto de los votantes. Veremos cómo procede la situación en Holanda.

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

