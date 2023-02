La inteligencia artificial (IA) sigue siendo un tema controvertido en la sociedad, mientras algunas personas argumentan que facilitará la vida en muchas áreas, otras creen que estaremos como en Matrix o Terminator, donde la humanidad será esclavizada, o incluso extinguida, como si el calentamiento global no fuera suficiente, y como todo en la vida… ¡Hay que tomar en cuenta los equilibrios!

En redes sociales y páginas web, cada vez es más común ver chats automatizados o chatbots, permitiendo que la gente pueda comunicarse con la marca y recibir respuestas por parte de una máquina en cuestión de segundos, y que las marcas puedan vender 24/7, pero aunque estos mecanismos sigan en constante evolución, me atrevo a defender la postura de que siempre será necesario el toque humano.

Si algo se valoró cuando nos encerraron por la aparición del coronavirus en marzo 2020 fue la “convivencia social”, por supuesto que las videollamadas y los mensajes amenizaron el mal momento, pero la interacción no era la misma, y hay que saber que, por naturaleza, somos seres sociales.

Con esto, no estoy diciendo que debas negarle la entrada o renunciar a la inteligencia artificial en tu negocio, al contrario, te invito a que aproveches esta maravillosa herramienta sin olvidarte de tu personal humano. Tuve la mala experiencia en 2017 de preguntarle a una cadena de cines en Facebook que cuando iniciaba la preventa de una película, y aunque el cuestionamiento era entendible, el chatbot sólo pudo decirme “no entiendo, vuelve a escribir”, al final arreglé eso con una llamada telefónica en taquilla, pero analiza esto… ¿Cuántas personas vivimos lo mismo a nivel nacional?

Hoy en día, el avance ha sido tan notorio que ya existen IAs que te construyen páginas web, escriben textos (éste no), crean obras artísticas… desconozco si ya entienden sobre preventas de boletos, pero el punto importante es que la inteligencia artificial debe ser un recurso más, no un sustituto absoluto del ser humano, ambos pueden trabajar en conjunto y ser útiles, tal vez contestar mensajes pueda ser molesto en ocasiones, pero si no eres tú o tu gente… ¿Quién dará la cara?

Entiendo que hay momentos donde la gente sólo puede trabajar o mensajear, y no puede hacer ambas, o simplemente está descansando, y al ser WhatsApp una vía de comunicación muy cercana en la sociedad, aplaudo su modelo “business” por la facilidad de programar mensajes, su practicidad y la imagen que puede respaldar a una empresa. Como puedes darte cuenta, la inteligencia artificial no es mala o buena por sí sola, será lo que decidamos que sea.

